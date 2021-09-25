Fazla kilolara 5 adımda veda edin

GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAYIN

Güne ev kahvaltısı yaparak başlayın. Pastaneden aldığınız simit, poğaça, açma, börek gibi yiyeceklerden vazgeçin. Kahvaltıda mutlaka haşlanmış 1 yumurta yiyin. Yumurta, anne sütünden sonra en kaliteli proteindir. Gün içinde daha tok hissetmenizi, daha az kalori almanızı sağlar. Ayrıca kahvaltınızda maydonoz, roka, dereotu, roka ve tere gibi yeşillikleri bulundurun. Bu sayede lif alımınızı artırarak hem tokluk sürenizi uzatmış olursunuz hem de bağırsaklarınızın sağlıklı çalışmasına katkı sağlarsınız. Unutmayın ki sağlıklı çalışan bağırsaklar, sağlıklı çalışan metabolizma demektir.

ÖĞLE VE AKŞAM MUTLAKA YOĞURT

Öğünlerinizde mutlaka salata ve yoğurt bulundurun. Bu iki gıdayı ana yemekten önce tüketirseniz daha az yediğinizi fark edeceksiniz.

SOFRAYA AÇ OTURMAYIN

Öğünlerinize çok aç oturmamayı alışkanlık haline getirin. Çok aç sofraya oturduğunuzda, çok daha fazla miktarda yersiniz. Ögününüzden bir süre önce 1 fincan sütlü kahve veya 1 bardak ayran içerseniz daha az yersiniz.

BİR SÜRELİĞİNE HAMUR İŞİNİ BIRAKIN

Karbonhidratlar vücudumuzun en önemli yakıtıdır. Karbonhidratsız bir hayat düşünülemez. Beynin kullandığı tek yakıt karbonhidrattır. Ne yazık ki günlük yaşamımızda gereğinden fazla karbonhidrat tüketiyoruz ve fazla karbonhidratlar yağ olarak vücudumuza depo ediliyor. Yemeklerimizin yanında yardımcı yemek olarak kullandığımız patates, pilav, ekmek, makarna, börek, erişte gibi yiyecekleri hep en sonda ve hep en az olarak tüketmeye çalışın. Yeterince hızlı kilo vermek istiyorsanız pilav, makarna, börek, tatlı, kek, kurabiye gibi hamurişlerini bir süreliğine hayatınızdan çıkarın. Bunların yerine yemeğinizin yanında doymak için 1-2 dilim esmer ekmek yiyin.

HER ÖĞÜNDE 2 BARDAK SU

Her öğün sırasında ve öncesinde 2 bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Böylece yeme hızınız yavaşlar. Su midenizde hacim kapladığı için daha az yemek yersiniz.

DİYETİNİZDE YER AÇIN

LIMON: Yiyeceklerin glisemik indeksini düşürerek kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçer, daha tok hissetmenizi sağlar.



CEVIZ: Ara öğünlerde veya salatalarınıza ekleyeceğiniz 2 adet ceviz içerdiği iyi yağ asitleri sayesinde mide boşalma zamanınızı uzatır, daha çabuk acıkmanızı önler.



ACI KIRMIZI BIBER: İçerdiği kapsaisin maddesi nedeniyle metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını arttırır. TURŞU: Ee yapımı turşunun içindeki probiyotikler bağırsakdaki iyi bakterilerin sayısını artırarak boşaltımı hızlandırır; bağışıklığı güçlendirir; metabolizmayı dengeler. Ödem yapmaması için turşuyu mutlaka suda bekleterek tüketin.



YOĞURT: içerdiği konjuge linoleik asitler sayesinde göbek çevresindeki yağlara savaş açar. İçerdiği protein sayesinde daha tok hissetmeyi sağlar. Yüksek kalsiyum içeriği yağ yakımını hızlandırır.

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25/09/2021 14:31