Fazla selektör yaptı diye arkasından gelen araca taşla vurdu

Trafikte tartışan iki kişiden biri, diğerinin aracına hasar verdi.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda dün gece Ulukışla kavşağı yakınlarında, E.L. (E-42) kullanımındaki araçla seyir halinde olduğu sırada, arkasından gelen aracın fazla selektör yaptığı gerekçesiyle ana yolda durarak, arkadan gelen A.B.’nin (K-56) kullanımındaki aracın durmasını sağladı.

E.L. aracından inerek yol kenarından aldığı taş ile A.B.’nin kullanımındaki aracın sağ ön kapısına kasten vurarak aracı hasara uğrattı.

Polise yansıyan olayda E.L. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.