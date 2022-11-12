Fazla şikayet beyne zarar!

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre şikayet etmek, çok sık söylenmek ve sürekli olumsuz düşüncelere kapılmak beyne zarar veriyor.

Amerika'daki Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Buna göre şikayet etmek; hafıza ve problem çözmeden sorumlu olan hipokampusun boyutunu küçültüyor. Uzmanlar, ne kadar sık şikayet edilirse, olumsuz düşünme olasılığının da o kadar arttığını söylüyor.

DİNLEMEK HASAR VERİYOR

Araştırma, birinin şikayetini 30 dakikadan fazla dinlemenin de beyne zarar verdiğini ortaya koydu. Psikiyatrist Prof. Dr. Suzan Öner, "Şikayet etme bir şekilde ortada öyle bir savaşılacak, kaçılacak bir durum yokken yersiz bir stres reaksiyonu başlamasına neden oluyor ve kortizol yükseliyor, şeker yükseliyor, tansiyon yükseliyor" diye konuştu. Öner, stres oranı arttıkça beynin daha çok zarar gördüğünü de söyledi: "Oksidatif reaksiyonlar artıyor, iltihabi reaksiyonlar artıyor ve hücrenin hayatiyetine kasteden bir ortam oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla nöron kaybına neden olacak bir şey bu."

OLUMLU DÜŞÜNCEYİ ARTTIRIN

Prof. Öner, sürekli olumsuz düşüncelere kapılan kişilere şu öneride bulundu: "Negatif, olumsuz düşüncelerin devamlı tespit edilip ne durumlarda çıktığının farkına varılıp alternatif olumlu düşüncelerle değiştirme egzersizleri yaptığımız bir terapimiz var. Çok pratik, çok işe yarar bir terapidir."

Bu habere tepkiniz:



12/11/2022 20:38