FB - AEK Larnaca maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında AEK Larnaca'yı konuk ediyor. Sarı Kanarya bu maçtan 3 puan koparmak isterken taraftar da mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Sıkça "Fenerbahçe AEK Larnaca maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı 11'i belli oldu mu?" sorusuna cevap aranıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne güzel başlayan Fenerbahçe, 3. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı müsabaka için nefesler tutuldu. Taraftar ilk 11'i beklerken "Fenerbahçe AEK Larnaca maçı saat kaçta, hangi kanalda?" diye soruluyor.

FENERBAHÇE AEK LARNACA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe AEK Larnaca maçı bu akşam saat 22.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nda oynanacak. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Alioski, İsmail, Zajc, Rossi, Emre Mor, Batshuayi.

AEK Larnaca: Piric, Christoforou, Tomovic, Milicevic, Englezou, Sanjurjo, Mamas, Triçkovski, Altman, Gyurcso, Olatunji.

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06/10/2022 14:03