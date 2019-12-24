Grip ve nezle aynı anda olur mu?

Halk arasında kış aylarında en çok görülen üst solunum yolu hastalıkları arasındaki soğuk algınlığı ile grip aynı hastalık olarak değerlendiriliyor. Çünkü birbirinden farklı olan bu iki hastalık neredeyse benzer belirtiler gösteriyor. Ancak grip çok ağır geçebilecekken soğuk algınlığı bu kadar ağır bir tabloda seyretmiyor. Yani aslında virüsler ve klinik belirtiler ikisinde oldukça farklı. Peki bir kişi ayna anda iki hastalığa da yakalanabilir mi?



Medimagazin’de yer alan habere göre, Birleşik Krallık'taki Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu soruya yanıt aradı. Araştırma sonucunda, grip ve soğuk algınlığına neden olan virüslerlerin birbirleriyle etkileşime girdiği belirlendi. Bu etkileşime ilişkin istatistiksel kanıt olup olmadığını görmek için araştırmacılar, 9 yıllık süre zarfında her bir kişinin 11 virüs grubu için test edildiği 44 bin 230 solunum hastalığı vakasını inceledi.



Healthline'da yer alan araştırmaya göre,



Hastalıklara neden olan virüslerin birbirine müdahale ettiğine dair güçlü kanıtlar bulundu, yani grip ve soğuk algınlığı aynı anda görülmeyebilir.

Bu etkileşim, grip hastalığının, soğuk algınlığı başlangıcını önlediği veya geciktirdiği anlamına gelebilir.

Bir virüsün diğerini aşınma şeklini taklit eden potansiyel yeni aşılara veya tedavilere kapı açabilir.

Uzmanlara göre, influenzayı önlemenin en iyi yolu ise grip aşısı olmak. Özetle uzmanlar, “Tatilden döndüğünüzde soğuk algınlığı yaşayabilirsiniz ya da bir ucuş seyahatinizden sonra grip olabilirsiniz. Ama hem soğuk algınlığı hem de grip olmayacaksınız” diyor.

24/12/2019 10:54