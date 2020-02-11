Özyiğit: Bedelin tüm topluma ödetilmesi adil değil

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri güncel konuşmalar yapıyor. Konuşmalarda iklim değişikliğinin küresel etkileri, turizm ve emlak vergileri konularına değinildi.

CTP Milletvekili Fikri Toros, “İklim Değişikliği ve Küresel Etkileri” konulu güncel konuşma yaptı. Toros, AB’nin iklim değişikliğine gösterdiği önem ve imzaladığı “Avrupa Yeşil Anlaşmasına” işaret ederek, iklim değişikliklerinin dünyayı radikal değişikliklere zorladığını, AB’nin de bu yönde liderlik gösterdiğini ve 2050 yol haritasını sunduğunu kaydetti.

Toros, anlaşmanın içeriğiyle ilgili de bilgi vererek, yol haritasının yenilenebilir enerji, karbon sınırlama, yeşil iklim düzeni, temiz gıda, üretim, atık ve hava kirliliğine karşı kaynakların verimliliğini içerdiğini anlattı.

Ülkede de çevresel açıdan sürdürülebilir yeşil bir strateji sistemi geliştirilmesinin önemine işaret eden Fikri Toros, AB’nin öngördüğü yeşil düzenin ekonomiye de olumlu yansıyacağını, bu konuda iş birliği yapılabileceğini kaydetti.

AB’nin uygulamalarına uyulmaması ve dışında kalınması durumunda AB’ye mal satılamayacağı uyarısında bulunan Toros, bunun ekonomiye olumsuz yansıyacağını ifade etti ve dünyada büyük bir sorun haline gelen iklim değişikliğine karşı uygulanacak yeşil politikaların önemine dikkat çekti.

Fikri Toros, ülkede bir çözüm halinde kuzeyin de buna hazır olması için AB ile iş birliği ve finans desteği istenmesinin önemine vurgu yaparak, buna önem verilmesinin gelecek için önemli olduğunu söyledi.

ŞAHİNER: “TURİZMDE ADIM ATILMASI KAÇINILMAZ”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Turizm Teşvik Yasası” konusunda güncel konuşma yaptı.

Yerel ve mahalli gelirlerin artırılmasının ve tasarrufa gidilmesinin ülke ekonomisi için önemli olduğunu ifade eden Şahiner, bu çerçevede ülke ekonomisinin lokomotif sektörü turizmde gerekli adımların atılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Şahiner, turizm sektöründen ülke ekonomisine gereken katkının gerçekten yansıyıp yansımadığının, bu alanda yatırım yapacak kişilere ne gibi imtiyazlar, destekler, teşvikler verildiğine iyice bakılması gerektiğini ifade ederek, yasa üzerinden değerlendirmeler yaptı.

Turizm yatırımına yönelik verilen araziler, krediler, inşaat ruhsatı muafiyeti, gümrük vergilerinden muafiyetler, vergi bağışlama, yerli üretimi destekleyecek adımların atılmamasının ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini, devletin birçok alanda birçok alacağından feragat ettiğini ifade eden Şahiner, yasanın ivedi bir şekilde yeniden gözden geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

TAÇOY: “HATALARIN SÖYLENMESİ GÜZEL ANCAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE DE AÇIĞIZ”

Ekonomi ve Turizm Bakanı Hasan Taçoy da, Şahiner’in yasa ile ilgili yaptığı değerlendirmelere teşekkür ederek, yasada değişiklikler yapılması için birlikte çalışmaya önem verdiklerini, zaten bu konuda ortak bir çalışmayla değişiklikler yapılabileceğini kaydetti.

Taçoy, bundan sonra öncelikli işin; gelişimi, üretimi, teknolojiyi destekleyen girişimleri desteklemek olduğunu ifade ederek, ekonomiyi destekleyecek girişimleri destekleyeceklerini belirtti. Taçoy, yasanın hatalarının söylenmesinin güzel olduğunu ancak çözümlerin neler olabileceği ile ilgili de önerilere açık olduklarını söyledi.

ÖZYİĞİT: “BEDELİN TÜM TOPLUMA ÖDETİLMESİ ADİL DEĞİL”

TDP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Cemal Özyiğit de, “Taşınmaz Mal Komisyonu ve Emlak Vergileri” konusunda konuştu. Özyiğit, komisyona fon oluşturma konusunda konuşmaların 2013 yılından başladığını ve bugüne kadar gündemde olduğunu, ancak çözüm bulunamadığını ifade ederek, komisyona ihtiyaç olduğu gerçeğinin ortada olduğunu, ancak katkıyı kimin ödeyeceğinin belli olmadığını kaydetti.

Komisyona, kuruluşundan sonra belli bir kaynağın Türkiye’den verildiğini, bazı Rum topraklarının “Türkleştirildiğini” ancak daha sonra Türkiye’nin bu fona kaynak ayırmadığını ve sıkıntı yaşandığını ifade eden Özyiğit, Rum tarafında Türk mallarına vasilik oluşturulduğunu, ancak Türk tarafında koçan verildiğini anlattı.

Komisyonda yaşanan kaynak sıkıntısının belediye emlak vergileri üzerinden çözümlenmeye çalışıldığını, bu çerçevede emlak vergilerinin yüzde 70’inin belediyelere, yüzde 30’unun da Maliye’ye verilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Özyiğit, ancak şimdiki sistemde vergilerin yüzde yüzünün belediyelere gittiğini, ayrıca yüzde 15’lik kısmının da eğitim altyapısına yansıtıldığını kaydetti.

Özyiğit, emlak vergilerinin artırılması kararının da belediyelere verilmek istendiğini, ancak bu konuda rayiç bedel üzerinden emlak vergisi alınması hakkının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Emlak vergisi konusunda da şimdiki yasadan yana olduklarını ifade eden Özyiğit, emlak vergilerinden eğitime pay ayrılmasının önemine vurgu yaptı, emlak vergilerinin yüzde 30’unun Maliye’ye verilmesini doğru bulmadıklarını kaydetti.

“KİMİN ELİNDE RUM MALI VARSA…”

“Kimin elinde Rum malı varsa, yatırım yapıyorsa, geliştiriyorsa vergi bedeli ondan alınsın” diyen Özyiğit, “Elinde hiç Rum malı yok, hiç mal almadı ama vergisini ödesin. Bu mallar üzerinden zengin olanlar, satanlar, alanlar, yatırım yapanlar ödesin, adalet sağlansın. Bu bedelin tüm topluma ödetilmesi adil değil, topluma saygısızlıktır. Belediyelerin kaynağına el atılması doğru değildir” dedi.

11/02/2020 17:14