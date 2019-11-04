Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu konser verecek

Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 45. kuruluş yıldönümü ve bu çerçevede etkinliklerle kutlanmakta olan Kızılay Haftası dolayısıyla “Aldırma Gönül” adlı konser verecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın himayesinde, “Lefkoşa Müzik Derneği ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı El Ele” sloganıyla verilecek Türk sanat müziği konseri, yarın akşam saat 20.00’de, Türk Maarif Koleji Rauf R. Denktaş Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Şef Aydın Hikmet’in yöneteceği konserde, Lefkoşa Müzik Derneği koro ve saz elemanları sahne alarak Kızılay Haftası’na özel hazırlanan repertuvarla, Türk Sanat Müziğine damga vurmuş bestekârların eserlerini gerek koro, gerekse solo şeklinde izleyicilerine sunacak.

“Aldırma Gönül” adlı konserde, Nihavend ve Hicaz makamlarından derlenen bir repertuvar sunulacak.

Konser halka açık ve ücretsiz olacak.

04/11/2019 11:46