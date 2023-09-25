FBI, baskında el koyduğu sivillerin kiralık kasalardaki mallarını geri vermemekle itham ediliyor

ABD'de sivil toplum kuruluşu Adalet Enstitüsü (The Institute for Justice), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hakkında, iki sivilin bir firmaya ait kiralık kasalardaki mallarını 2021'de düzenlediği baskında el koyup iade etmediği gerekçesiyle dava açtı.

Fox News'un haberine göre, kiralık kasa hizmeti sunan "U.S. Private Vaults" isimli firmaya uyuşturucu ticaretinden edinilen parayı akladığı gerekçesiyle Mart 2021'de FBI tarafından baskın düzenlendi.

Baskında firmanın 1400 müşterisinin kasasına el koyan FBI, operasyonun ardından suçla bağlantısı olmayan müşteriler Don Mellein ve Jeni Pearsons'un mallarının tutulacağını beyan etti.

Bunun üzerine Pearsons Adalet Enstitüsü, Mellein da avukatı aracılığıyla yasal süreç başlattı.

Mahkeme, davacıları haklı bularak malların iadesine hükmetti ancak Mellein yaklaşık 86 milyon dolar değerindeki altınlarının, Pearsons da 20 bin dolar değerindeki gümüşü ile 2 bin dolarlık nakdinin geri verilmediğini iddia etti.

Mellein, Ağustos 2021'de mallarının iadesi için yasal süreç başlattığını, aylar sonra altınlarının yarısından azının geri verildiğini, kalanların iadesi amacıyla FBI'ın kendisinden davayı feshetmesini ve dilekçe yazmasını talep ettiğini ileri sürdü.

Adalet Enstitüsü, Mellein'ın dilekçesine FBI'ın Mart 2023'te soruşturma sonucu süreçte usulsüzlük yapıldığına dair kanıt bulunamadığı cevabını verdiğini aktardı.

Baskın sırasında FBI'ın operasyonu kayda almayı ve el konulan malları listelemeyi ihmal ettiğini belirten Adalet Enstitüsü, listelerde kasa içeriklerinin "bir miktar para" gibi ifadelerle tutulduğunu kaydetti.

Adalet Enstitüsü, başlattığı yasal süreç sonucu Mellein ve Pearsons'un mallarının iadesinin yanı sıra benzer süreçlerden mağdur olan diğer sivillerin de mallarının iadesini sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

Değerli mallarını saklamak isteyenlere kasa kiralayan ve merkezi Beverly Hills'te yer alan "U.S. Private Vaults" firmasının kapısına 2021'deki operasyon sonrası kilit vurulmuş, soruşturmanın ardından firma sahipleri suçlu bulunmuştu.