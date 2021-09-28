FBI, DNA eşleşmesi arıyor

FBI, nişanlısıyla birlikte çıktığı ülke turunda kaybolduktan sonra cesedi bulunan Gabby Petito cinayetinde ipucu arıyor. Genç Youtuber'ın nişanlısı Brian Laundrie'nin evinden DNA örnekleri alındı.

ABD'de nişanlısıyla birlikte çıktığı ülke turundan sonra ortadan kaybolan ve uzun aramalar sonrası cesedi bulunan Youtuber Gabby Petito'nun cinayete kurban gittiği belirlendi. Genç kadının sevgilisi Brian Laundrie, cinayet şüphelisi olarak ilan edildi. Laundrie Ailesi'nin avukatına göre, iki FBI ajanı pazar günü DNA eşleşmesi için Brian'ın Florida'daki evini ziyaret etti.

Independent Türkçe'nin haberine göre; ziyareti rutin olarak nitelendiren aile avukatı Steven Bertolino, basına "FBI'ın kendilerine DNA eşleştirmesinde yardımcı olması için Brian Laundrie'ye ait bazı kişisel eşyayı istediğini" söyledi. Bertolino, "Brian'ın ailesi FBI için ellerinden geleni yaptı" dedi.

FBI, geçen perşembe Laundrie için Petito'nun ölümüyle ilgili olarak federal bir tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Vakadan sorumlu özel ajan Michael Schneider "Bu emir, kolluk kuvvetlerinin Laundrie'yi tutuklamasına olanak sağlarken FBI ve ülke genelindeki ortaklarımız da Petito cinayetindeki gerçekleri ve detayları araştırmaya devam ediyor.Laundrie'nin bu meseledeki rolüne veya şu anda nerede olduğuna dair bilgisi olan herkesi FBI'yla temasa geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Kolluk kuvvetleri Laundrie'nin Florida'daki evinin yakınında bulunan Sarasota County'deki yaklaşık 10 bin hektarlık Carlton Rezervi'ni de tarıyor. Laundrie'nin ailesi polise, Brian'ın söz konusu bölgeye girdiğini düşündüklerini ve o zamandan beri görülmediğini söyledi.

Öte yandan Petito'nun ailesi, Long Island'da Petito'nun akraba ve arkadaşlarının taziyelerini sunmak için toplandığı bir anma töreni düzenledi. Kızı için en harika insan diyen Joseph Petito, insanlardan kızından ders almalarını ve kötü ilişkileri sona erdirmelerini istedi.

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28/09/2021 09:32