FBI, Trump'a ikinci suikast girişimini doğruladı: Soruşturma başlatıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Pazar günü Florida'daki bir golf sahasındayken "yakınlarından" ateş açılmasının "suikast girişimi" olabileceğini ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Associated Press haber ajansına göre, Trump’ın güvenliğinden sorumlu Gizli Servis ajanları, eski Başkan’ın aynı zamanda sahibi olduğu West Palm Beach Golf Kulübü’nde golf oynadığı sırada silahlı bir kişiye ateş açtı.

Associated Press haber ajansına göre, Trump’ın güvenliğinden sorumlu Gizli Servis ajanları, eski Başkan’ın aynı zamanda sahibi olduğu West Palm Beach Golf Kulübü’nde golf oynadığı sırada silahlı bir kişiye ateş açtı.

Florida'da Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın golf oynadığı sırada yakınlarda silah sesleri duyuldu.

Associated Press haber ajansına göre, Trump’ın güvenliğinden sorumlu Gizli Servis ajanları, eski Başkan’ın aynı zamanda sahibi olduğu West Palm Beach Golf Kulübü’nde golf oynadığı sırada silahlı bir kişiye ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı. Olay sırasında kaçan aracın sahibi, kısa bir süre sonra yerel kolluk güçlerince sağ yakalandı.

Ajans yetkililere dayandırdığı bilgiye göre gözaltındaki zanlının adını Ryan Wesley Routh olarak açıkladı.

Gizli Servis ve Trump kampanyası yetkilileri eski başkanın güvende olduğunu kaydetti.

Eski başkan, olaydan sonra güvenli bir şekilde Mar-a Lago’daki evine götürüldü. Cuma günü Las Vegas ve Utah’ta bağış kampanyalarına katılan Trump, hafta sonu Palm Beach’teki evine geri dönmüştü. Trump Pazar öğleden sonralarını genelde golf kulübünde geçiriyor.

Trump'ın yakın dostu Fox News sunucusu Sean Hannity'e olayı anlatırken silah sesi duyduğunu söyledi. Hannity'ye konuşan Trump'ın sırada golf partneri Steve Witkoff da silah seslerinin duyulmasının ardından Gizli Servis ajanlarının Trump'ı korumak için eski başkanın üzerine atladığını belirtti.

Olayla ilgili Başkan Joe Biden ve yardımcısı (Demokrat Başkan Adayı) Kamala Harris olayla ilgili bilgilendirilirken, X platformu üzerinden bir açıklama yapan Demokrat Parti Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz, kendisi ve eşinin Trump'ın güvende olduğunu duymaktan memnun olduğunu bildirdi. Walz "bu ülkede şiddete yer yok, biz bir ulus olarak böyle değiliz" görüşünü paylaştı.

Güvenlik yetkilileri, Trump'ın golf sahasının yakınında olay yerinde dürbünlü AK-47 Kalaşnikof tipi bir otomatik silahın bulunduğunu söyledi. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen yetkililer, söz konusu silahın, dürbünün, portatif bir video kameranın ve iki sırt çantasının fotoğrafını gazetecilerle paylaştı.

Yetkililer, Trump'ın golf sahasının geniş ölçüde kapatıldığını belirtti. Gizli Servis çalışanları Trump golf oynadığı sırada kendisinden biraz uzaktaki bir kişinin silah taşıdığını fark etti.

Yetkililer, Gizli Servis çalışanlarının bu kişiye, silahının namlusunu çitlerin arasından uzattığı sırada ateş ettiklerini belirtti.

Trump, destekçilerine yönelik gönderdiği e-postada, "Yakınımda silah sesleri duyuldu, ancak söylentiler kontrolden çıkmadan önce, duymanızı istedim: Güvendeyim ve iyiyim." Eski başkan, "Hiçbir şey beni yavaşlatamaz. Asla teslim olmayacağım!" dedi.

Trump’ın etrafında silah sesleri duyulduktan hemen sonra New York Post gazetesi, emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye dayanarak Trump'ın Florida'daki golf kulübünde iki kişinin birbirine karşılıklı ateş ettiğini bildirmişti.

İki ay önce Cumhuriyetçi başkan adayı Trump Pennsylvania’daki bir mitingde suikast girişimi sırasında vurulup kulağından yaralanmıştı.

Suikast girişimi sırasında Trump’ın mitingine katılan bir kişi vurularak hayatını kaybederken iki kişi de yaralanmıştı. 18 yaşındaki saldırgansa olay sırasında Gizli Servis ajanlarınca vurularak öldürülmüştü.