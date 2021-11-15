FBI’a siber saldırı: Binlerce sahte e-posta gönderildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bir sunucusundan binlerce sahte e-posta yollandığını, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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15/11/2021

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FBI’a siber saldırı: Binlerce sahte e-posta gönderildi

ABD basınında yer alan haberlere göre FBI’ın bilgisayar ağı siber saldırıya uğradı. Mesajlara İç Güvenlik Bakanlığı’ndan ‘gönderilmiş süsü’ verildi ve ‘Acil: Sistemlerde tehdit unsuru’ başlığıyla uyarı yer aldı. Gönderilen sahte e-posta sayısı 100 binin üzerinde.

E-posta spam göndericilerini izlemek için kurulan ‘Spamhaus Project’ adlı kuruluş, alıcılara, ‘Dark Overlord’ adlı ‘sofistike bir zincir saldırının’ hedefi olduklarının belirtildiğini duyurdu.

FBI’dan yapılan açıklamada, durumdan haberdar oldukları vurgulanarak ‘dün sabah (cumartesi) gönderilen mesajların süregelen bir durumun parçası olduğu’ belirtildi. Sonu, ‘@ic.fbi.gov’la biten hesaptan mesaj gönderildiği ifade edildi.

Sistemin etkilenen kısmının kapatıldığı açıklanırken kamuoyundan bilinmeyen, tanımadıkları göndericilerden gelen mesajlarla ilgili dikkatli olmaları ve yetkilileri haberdar etmeleri istendi.

E-postaların hackerlar tarafından mı yoksa FBI sunucularına erişimi olan kişi ya da kişiler tarafından mı yollandığını henüz netlik kazanmadı.

15/11/2021 10:19
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TAGS: FBI, siber saldırı
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