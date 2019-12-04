Almanya Rus diplomatları sınır dışı etti

Geçtiğimiz Ağustos ayında Almanya'nın Berlin kentindeki Tiergarten Parkı'nda bir adam yakın mesafeden iki kez vurulmuş halde bulunmuştu. Alman polisinin incelemeleri sonrası şahsın Zelimkhan Khangoshvili adlı Gürcü vatandaşı olduğu belirtilmişti.

The Guardian'ın haberine göre araştırmalar sonucunda Zelimkhan Khangoshvili'nin 2000'li yıllarda İkinci Çeçen Savaşı sırasında Rusya'ya karşı savaştığı ve Gürcü istihbaratı ile bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. Alman istihbaratı olayla ilgili Rusya'nın bağlantısından şüphelenmiş, Kremlin ise iddiaları şiddetle reddetmişti.

Olaydan birkaç ay sonra Alman hükümeti, olayla bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Moskova ise yaptığı açıklamada kararı 'dostane' bulmadığını ve en kısa zamanda yanıt verileceğini duyurdu.

04/12/2019 16:15