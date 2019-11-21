Drift şampiyonasında final pazar günü

2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın final hazırlıkları sürüyor. 23-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak organizasyon basına tanıtılırken, Avrupa’dan gelen şampiyon driftçileri de toplantıda hazır bulundu

Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nda heyecanla beklenen final organizasyonu çalışmaları sürüyor. Avrupa’nın en önemli drift pilotlarının da araçlarıyla katılacağı özel organizasyon 23-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Cemsa Sporting Center’de yapılacak.

İki günlük programla planlanan organizasyonun ilk günü Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası finalleri yapılacak. İkinci gün Avrupa Drift Şampiyonası’nın favori pilotlarının da kendi araçları ile katılacakları özel yarış yapılacak.

Organizasyona sayılı günler kala düzenlenen toplantı ile yarış basına tanıtıldı. Toplantıda; Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü adına İrfan Topcu, NEU Drift Team adına organizatörlerden ve şampiyonluk adaylarından Enver Haskasap, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Şampiyona hakemi Niall Gunn, 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonu adaylarından Akay Akbil, İzer Özvurulmuş ve Bekir Özsusuzlu, şampiyonanın kadın pilotları Ayşen Şahin ile Ülkü Erçoban’ın yanı sıra ülkelerinde ve Avrupa’da birçok şampiyonlukları bulunan; Jack Shanahan, Matt Carter, Mitch Lerner, Conor Shanahan ve Duane Mckeever hazır bulundu.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü sportif direktörü ve yarışın direktörü İrfan Topcu “Sezonun başından beri çalıştığımız büyük 2019 finaline artık sayılı günler kaldı. Tarihi bir organizasyona imza atacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar alınmış en yüksek ön kaydı aldık ve şu an 37 pilot yarışa kayıt yaptırdı. 23 Kasım Cumartesi günü 2019 Kuzey Kıbrıs Drift şampiyonlarını belirleyecek yarışımızı yapacağız. Pazar günü ise Avrupa Şampiyonlarını KKTC halkının önüne özel yarışla çıkaracak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyonla ambargoların istenilince delinebileceğini de göstermekten mutluluk duyuyoruz. Organizasyona büyük katkılarından dolayı Yakın Doğu ailesine ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonuna teşekkür ederim.” dedi.

Haskasap "Tüm halkımızı Pazar günü piste bekliyoruz"

Drift NEU Team Direktörü, 3 kez KKTC Drift Şampiyonu ve 2019 KKTC Drift Şampiyonu adayı Enver Haskasap “Ülkemizde Drift sporunun kalitesini yükseltmek için edindiğimiz misyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Drift NEU Team olarak maddi manevi gereken tüm katkıyı göstererek uzun zamandır üzerinde çalıştığımız organizasyonu bu hafta sonu gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından gelen sporcuların yarışa katılımını engellemek için güney kesimden bir çok girişimde bulundular ancak buna rağmen misafirlerimiz bu Pazar pistte, halkımızın karşısında olacaklar. Şu ana kadar 5bin bilet satıldı. Rekor katılımlı bir organizasyon olacak. Tüm halkımızı Pazar günü piste bekliyoruz.” dedi.

Karaokçu: "Gençlerimizin yaptığı her türlü sportif faaliyeti destekleyeceğiz"

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu: “Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Yakın Doğu ailesinin özverili çalışmalarından ilham alarak bu yolu biz de baş koyduk. Komitenin içerisinde aktif olarak rol almaktan mutluluk duymaktayız. Gençlerimizin yaptığı her türlü sportif faaliyeti desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

(BRT)

21/11/2019 13:03