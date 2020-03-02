3 dev finalin oynanacağı statlar açıklandı

2022 UEFA Avrupa Ligi finalinin yanı sıra 2022 ve 2023 UEFA Süper Kupa'nın oynanacağı statlar belli oldu.

ads
02/03/2020

ads
ads
3 dev finalin oynanacağı statlar açıklandı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan icra kurulu, 2022 Avrupa Ligi finalinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da düzenlenmesine karar verdi.

Ayrıca 2022 Süper Kupa'nın, Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda, 2023 Süper Kupa'nın ise Rusya'nın Kazan kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

02/03/2020 17:12
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: 3, haber, kıbrıs, dev, finalin, oynanacağı, statlar, açıklandı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.