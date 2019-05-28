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Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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28/05/2019

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Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

"Herhangi olumsuzluk bulunmuyor"

Kaymakam Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Öte yandan, deprem, ilçenin farklı mahallelerinde hissedildi.

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TAGS: Muğla’da, haber, kıbrıs, 4, 6, büyüklüğünde, deprem
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