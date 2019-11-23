Güney Kıbrıs’ın adı yine kara para aklamayla gündemde

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın adının bir kez daha vergi kaçakçılığı ve kara para aklama skandalında yer aldığını, skandalın; artık tüm dünyada tanınan “Wikileaks” tarafından yayımlanan “The Fishrot Files” dosyasında ayrıntılarıyla yer aldığını yazdı.

Gazete, söz konusu dosyalarda, “Samherji” isimli İzlanda balıkçılık şirketinin Namibya’daki kaynaklara ulaşabilmek adına söz konusu ülkenin ileri gelenlerine milyonlarca dolar rüşvet verdiği ve elde ettiği gelirleri de Marshall Adaları’nda kurulan bir şirketle akladığının iddia edildiğini yazdı.

Haberde, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin adının söz konusu belgelerde, Dubai ve Mauritius’la bilirlikte vergi kaçakçılığı cenneti ülkeler olarak anıldığı ifade edildi

23/11/2019 13:01