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UBP Parti Meclisi bugün olağanüstü toplanıyor

UBP Parti Meclisi bugün olağanüstü toplanıyor

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14/10/2019

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UBP Parti Meclisi bugün olağanüstü toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Parti Meclisi’ni Cumhurbaşkanı Akıncı’nın son açıklamalarının neden olduğu sıkıntıları ve tepkileri görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantı saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Başbakan Ersin Tatar yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 4 gün sustuktan sonra Türkiye’nin Suriye’de PKK-YPG terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yazdıklarını üzüntü ve hayretler içerisinde okuduğunu kaydetti.

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaklaşımı ve değerlendirmelerinin doğru olmadığını ve Kıbrıs Türk Halkı’nın neredeyse bütününün görüşlerini yansıtmadığını söyledi.

(BRT)

14/10/2019 10:58
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TAGS: UBP, haber, kıbrıs, Parti, Meclisi, bugün, olağanüstü, toplanıyor
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