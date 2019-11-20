Sözde “Girne Belediyesi”nden “Barışçıl Geri Dönüş Ofisi”

Haravgi gazetesi, belediyenin “(geri dönüş) gelecekte mümkün olduğunda, kapsamlı, doğrudan ve bilimsel bir planlama yapılması, akabinde de nihai ve barışçıl bir geri dönüşün hazırlanması için faaliyet üstlenilmesi amacıyla bu ofisin kurulmasını” planladığını yazdı.

Haberde, Lefkoşa’nın güneyinde 16 Kasım’da 11’incisi gerçekleştirilen “Girne Sempozyumu” çerçevesinde buna atıfta bulunulduğu belirtildi.

20/11/2019 12:41