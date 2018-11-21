Norveç'te 300'den fazla çocuğa cinsel istismar: Ülke tarihinin en büyük istismar olayı

Savcılar tarafından salı günü yapılan açıklamada, futbol hakemi olduğu öğrenilen 26 yaşındaki bir adamın internet forumlarını ve anlık görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Snapchat'i kullanarak erkek çocuklarını istismar ettiği belirtildi.

İnternetten konuştuğu çocuklara kendisini kadın olarak tanıtan saldırganın, çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf ve video istediği, ardından ise yenilerini göndermediği takdirde çocukları mevcut görüntüleri yayınlamakla tehdit ettiği öğrenildi.

16 BİNDEN FAZLA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Deutsce Welle'de yer alan habere göre, polis tarafından yapılan incelemede, şüphelinin bu yöntemle 16 binden fazla cinsel içerikli doküman topladığı açığa çıkarıldı.

Şüpheli, 2019 yılında hakim karşısına çıkacak.

2011 YILINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Savcılık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, şüphelinin 2011 yılında bu yana 13 ile 16 yaşları arasında 300'ten fazla çocuğu istismar ettiği, bazı çocuklara ise tecavüz ettiği belirtildi. İstismara uğrayan çocuklar ise Norveç, Danimarka ve İsveç'ten.

Otoriteler, bu olayın Norveç tarihinin en büyük cinsel istismar olayı olduğu belirtiliyor.