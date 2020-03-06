AB Mahkemesi’nden Güney Kıbrıs’a atıklarla ilgili ceza

AB Mahkemesi’nin Güney Kıbrıs’a, 31 bölgede kentsel atıkların toplanması ve arıtılmasıyla ilgili ihmali nedeniyle ceza verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AB Mahkemesi’nin Güney Kıbrıs’ın kanalizasyon sistemi oluşturma yükümlülüğü bulunduğunu, ancak bu yükümlülüğü yerine getirmediğine; ayrıca 31 bölgede kentsel atıkların toplanması ve arıtılmasıyla ilgili gerekli çalışmaları yapmakta 8 yıl geciktiğine hükmettiğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın ilk etapta mahkeme masraflarını ödeyeceği; ancak ilerleyen zamanda birkaç milyon Euro’luk para cezası da alacağı belirtildi.

06/03/2020 13:01