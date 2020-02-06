Kupada son 8 belirlendi

Nicosia Kıbrıs Kupası ikinci tur maçları tamamlanırken Çeyrek finale yükselen takımlar da belli oldu.

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06/02/2020

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Kupada son 8 belirlendi

Yapılan maçların sonucunda Çetinkaya, Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı, Yenicami, Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı, Cihangir ve Göçmenköy çeyrek finale yükseldi.

Çetinkaya – Lefke                            2 – 1

Binatlı – MTG                                   1 – 2

Gönyeli – K. Kaymaklı                    1 – 2

Yenicami – Merit A. Yeşilova         3 – 1

DTB – Hamitköy                               3 – 0

Karşıyaka – TOL                              0 – 1

Cihangir – Gençlik Gücü                 1 – 0

Düzkaya – Göçmenköy                    1 – 3

06/02/2020 16:29
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TAGS: haberkıbrıs, kupa, mtg, kaymaklı, yenicami
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