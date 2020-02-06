Kupada son 8 belirlendi
Nicosia Kıbrıs Kupası ikinci tur maçları tamamlanırken Çeyrek finale yükselen takımlar da belli oldu.
06/02/2020
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Yapılan maçların sonucunda Çetinkaya, Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı, Yenicami, Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı, Cihangir ve Göçmenköy çeyrek finale yükseldi.
Çetinkaya – Lefke 2 – 1
Binatlı – MTG 1 – 2
Gönyeli – K. Kaymaklı 1 – 2
Yenicami – Merit A. Yeşilova 3 – 1
DTB – Hamitköy 3 – 0
Karşıyaka – TOL 0 – 1
Cihangir – Gençlik Gücü 1 – 0
Düzkaya – Göçmenköy 1 – 3