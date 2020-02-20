UNICEF’ten korkutan uyarı: 2,9 milyon kişiyi etkileyecek

"Yarısından fazlasını çocukların oluşturduğu neredeyse 3 milyon kişi, güvensizlik, kötü beslenme, tekrarlayan salgınlar, seller, kuraklık ve yerinden olma gibi risklerle karşı karşıya ve insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, merkez Sahel bölgesinde güvenlik sorunlarının rahatsız edici bir hızla arttığı, kadın ve çocukların şiddetin ilk kurbanları olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkede süren insani krizin 2020'de 1,6 milyonu çocuk olmak üzere 2,9 milyon kişiyi etkileyeceği belirtilerek, bu kişilere yardım ulaştırılması için 59,4 milyon dolara gereksinim duyulduğuna işaret edildi.

Şiddet ve ordu operasyonlarındaki artışın, insani yardım görevlilerinin çatışma bölgelerindeki nüfusa erişimini engellediği kaydedildi.

20/02/2020 10:45