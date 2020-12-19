Gıda ve İlaç Dairesi bilimsel danışma komitesinin tavsiyesine uydu.

Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına acil kullanım izni verildi. Böylece Moderna aşısı, Pfizer/Biontech aşısının ardından ülkede kullanılacak ikinci aşı oldu.

İlk aşamada yaklaşık 5,9 milyon dozluk aşının öncelikli bölgelere gönderilmesi planlanıyor.

Moderna aşısının Pfizer/Biontech aşısına oranla daha kolay saklama koşullarında olması nedeniyle ABD'nin ulaşılması daha zor olan kırsal kesimlerinde kullanılması bekleniyor.

Moderna tarafından geliştirilen aşı 30 bin gönüllü üzerinde denenmiş, virüse karşı yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, FDA'nın onayının ardından Twitter hesabından, "Tebrikler, Moderna'nın aşısı artık hazır!" açıklamasında bulundu.



FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ise 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabiliyor.

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19/12/2020 09:58