FDA’nın onayından sonra Uğur Şahin’den BioNTech aşısı açıklaması

Önceki gün ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısı Comirnaty'e tam onay verdi. Bu konu ile ilgili BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin açıklama yaptı.

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25/08/2021

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FDA’nın onayından sonra Uğur Şahin’den BioNTech aşısı açıklaması

Corona virüsü salgınına karşı büyük bir hızla mRNA teknolojisi kullanan aşı geliştiren BioNTech’e ABD’den önceki gün tam onay geldi. ABD’nin bu alandaki yetkili kuruluşu Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bir açıklama yaparak Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısına tam onay verdi. FDA’dan yapılan açıklamada aşının ABD’de Comirnaty olarak adlandırılacağı da belirtildi.

Aralık 2020’de 12 yaş ve üzerindeki bireyler için “acil kullanım onayı” alan aşı ile ilgili bir açıklama şirketin kurucu ortaklarından olan ve aynı zamanda CEO olarak görev alan Uğur Şahin’den geldi. FDA onayı ile ilgili konuşan Şahin, “FDA’dan tam onay almak, aşının yüksek oranda etkili ve güvenli olduğunun altını çiziyor” dedi.

Şahin, “Şirketlerimiz dünya çapında bir milyar dozdan fazla aşı gönderdi. Aşıya erişimi artırmak ve aynı zamanda potansiyel varyantlara hazırlıklı olmak için yorulmak bilmeksizin çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

25/08/2021 09:03
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TAGS: FDA, Uğur Şahin, BioNTech
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