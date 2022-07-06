Feci kaza: 1 kişi ağır yaralandı

Dikmen - Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada 2 aracın çarpışması sonucu Emete Yorgancıoğlu (K-38) ağır yaralandı.

Emete Yorgancıoğlu yönetimindeki EF 105 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip aracının yol içerisinde savrulması sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hayrullah Tabaş (E-35) yönetimindeki SZ 394 plakalı van araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Yorgancıoğlu olay yerine giden acil servis aracıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor…

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06/07/2022 18:43