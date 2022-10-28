Feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!

Lefkoşa çevre yolu üzerinde Hamitköy mevkiinde dün saat 23.10'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralandı.

Polis basın subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza;

"27.10.2022 tarihinde saat 23.10'da Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde Can Ay (E-21), yönetimindeki PJ 938 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Sanayi Bölgesi çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp kontrolsüzce yoluna devam ederek çember üzerinden geçip yolun solundan çıkarak beton sete çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Alihan Akcan (E-21) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü Can Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Alihan Akcan'ın ise tedavisi halen sürüyor. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor..."

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28/10/2022 06:55