Feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

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29/01/2020

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Feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

Mağusa-Lefkoşa anayolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Günay Öztürkler hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgiye göre Korkuteli yakınlarında yaşanan kazada Günay Öztürkler hayatını kaybederken RK 470 plakalı araçta yolcu olarak bulunan diğer 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların isimlerinin Mustafa Kurucu Yusuf Taylan Özaydın ve Müslüm Taş olduğu kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

29/01/2020 02:17
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TAGS: Feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı, haber, kıbrıs, trafik kazası,
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