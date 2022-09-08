Feci kaza: 1 kişi yaralandı

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08/09/2022

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Feci kaza: 1 kişi yaralandı

Gönyeli Kolan Hastanesi yanında saat 04.15 sıralarında ZMY 147 plakalı araç sürücüsü yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezinin olay yerinden elde ettiği bilgilere göre bir taksici ve üç Nijerya uyruklu şahıs arasında çıkan tartışma sonucu Nijerya uyruklu 3 şahıs taksi şoförüne saldırdıp darp etti.

O esnada olayı gören çevredeki vatandaş yardım etmek için olay yerine giderken Nijerya uyruklu şahıslar kaçmaya başladı ardından taksi şoförü kaçan şahısları yakalamak için peşinden koşarken o esnada ZMY 147 plakalı alkollü araç sürücüsü taksiciye çarpıp kaçtı, kaçan şahıs Lefkoşa’da bulunan jumbo bazar önünde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Taksi şoförüne çarpan şahısında Nijerya uyruklu olduğu öğrenildi.

Detaylar az sonra…

08/09/2022 05:34
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TAGS: Feci kaza: 1 kişi yaralandı
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