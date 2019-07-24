Feci kaza: 1’i çocuk 4 yaralı

Girne-Lapta çevreyolunda, bu akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre trafik kazası, saat 17.50’de meydana geldi.

Mr. Pound’a ait park yerinden anayola giriş yapan Kiyafet Deveci (K-39) yönetimindeki KS 632 plakalı araç, sürücüsünün dikkatsizce çift şeritli yolun sağına doğru tek yöne seyrettiği sırada, o esnada karşı istikametten sağ şerit içerisinde gelmekte olan İzel Beydola (K-21) yönetimindeki KG 319 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KS 632 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Havva Deveci (13) ve Samirah A. Aslan (49) Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan 13 yaşındaki Havva Deveci, burada yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.