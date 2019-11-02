Feci kaza 2 kişi hayatını kaybetti!

Lefkoşa Güzelyurt yolunda, saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre: Bugün saat 00.30 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Mustafa Ürcan (E-33), yönetimindeki MH 313 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ev Su yakınlarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden Seda Suat Yılmaz (K-43), yönetimindeki PJ 358 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun solundan çıkan PJ 358 plakalı araç yolun solunda toprak alan içerisinde park halinde bulunan tır araca çarpmıştır. Kaza sonucu PJ 358 plakalı araç sürücüsü Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Devrim Yılmaz (E-48) olay yerinde yaşamı yitirmişlerdir. Kazada yaralanan MH 313 plakalı araç sürücüsü Mustafa Ürcan ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

02/11/2019 03:06