Feci Kaza: 2’si çocuk 6 yaralı!

İskele-Ercan anayolunda bugün öğlen meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele Ercan anayolu 1-2 km' leri arasında, İhsan Yazıcı, (E-49), yönetimindeki GB 898 plakali salon araç ile İskele istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mohammad Ashfag Saleemi (E-69) yönetimindeki ZUB 837 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada GB 898 plakalı araç sürücüsü İhsan Yazıcı ile ZUB 837 plakalı araç sürücüsü Mohammad Ashfag Seleemi ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Saira Mufti (K-34), Soraya Mufti, (K-6), Fazl Mufti (E-2) hafif ve Nasim Saleemi (K-67) ağır yaralandı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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03/04/2022 16:43