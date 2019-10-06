Feci kaza: 3 ölü 2 yaralı!
06/10/2019
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Turunçlu Kavşağı ile Ulukışla Kavşağı arasında bu akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre 2 aracın yüz yüze çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.
Elde edilen bilgilere göre kaza bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldi.
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde.
Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri henüz açıklanmadı.
Ayrıntılar az sonra…