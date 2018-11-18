Feci kaza 4 kişi yaralandı!

Girne- Güzelyurt anayolunda saat 13.40 sıralarında trafik kazası meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgi şöyle: Girne- Güzelyurt Anayolu üzerinde, Matthew James (E-41), yönetimindeki ZMF 461 plakalı araç ile Geçitköy istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Karşıyaka köy girişine yaklaştığı sırada dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ergün Konya (E-23) yönetimindeki HZ 300 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve HZ 300 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Anıl Gültekin (E-22) ve Hakan Kokoz (E-53) Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırmışlardır. Anıl Gültekin hafif yaralı olarak Hakan Kokoz ise sağ el bileğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Anıl Gültekin ile Matthew James ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.