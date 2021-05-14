Feci kaza bir kişi ağır yaralandı!

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14/05/2021

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Feci kaza bir kişi ağır yaralandı!

Lapta'da bu sabah Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, meydana gelen trafik kazasında Oğuzhan Baş ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre Sevil Bozdağ (K-42), yönetimindeki SC 423 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağ tarafta bulunan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu park alanına dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Oğuzhan Baş (E-24) yönetimindeki 35 AR 098 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. 

14/05/2021 10:36
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TAGS: Feci kaza bir kişi ağır yaralandı!, haberkibris,
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