Feci kaza bir kişi ağır yaralandı…

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25/08/2021

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Feci kaza bir kişi ağır yaralandı…

Geçitkale-İskele Anayolu üzerinde yaşanan trafik kazasında Derviş Akan ağır yaralandı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden elde ettiği bilgilere göre Sınırüstü köyü yakınlarında yaşanan kazada Derviş Akan yönetimindeki araç ile anayoldan çıktı.

Anayoldan çıkan araç 3 takla atarken araç sürücüsü Akan’ın bilincinin kapalı olduğu gelen bilgiler arasında.

Derviş Akan’ın olay yerine giden 112 acil servis aracı ile hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polisin kazaya ilişkin detaylı açıklama yapması bekleniyor…

Fotoğraf: MHA

25/08/2021 20:21
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TAGS: Feci kaza bir kişi ağır yaralandı…, haberkibris,
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