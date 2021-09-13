Feci kaza bir kişi hayatını kaybetti!

Ülkemizde son haftalarda yaşanan ölümlü trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Gönyeli Çemberi yakınlarında bu akşam yaşanan trafik kazasında 54 yaşındaki Ali Erol Palaz hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklama şöyle; Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca SP 330 plakalı motosikleti Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Gönyeli’de sakin Ali Erol Palaz (E-54) yolun solunda bulunan Aksoy Çocuk Dünyası isimli iş yeri önüne geldiği zaman o esnada önünde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan Ferit Özesen (E-42) yönetimindeki THT 659 plakalı çekici aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne Ali Palaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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13/09/2021 19:02