Feci kaza bir kişi yoğun bakıma alındı!

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda bugün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet Karslı ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle: Lefkoşa-Girne Anayolu’nda saat 00.45 sıralarında, 14-15. kilometreleri arasında Mehmet Karslı (E-27), yönetimindeki NP 619 plakalı salon araç ile Girne istikametine seyrettiği sırada, sola meyilli viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarpmış ve çarpmanın etkisi ile ileri savrulan araç yolun soluna geçip yol kenarında bulunan taş duvara çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Burç Özer (E-31), Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra Burç Özer taburcu edilirken, Mehmet Karslı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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13/06/2021 09:47