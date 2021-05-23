Feci kaza bir kişi yoğun bakımda!
23/05/2021
İskele-Karpaz Anayolunun, Kumyalı- Pamuklu 1-2'nci km'leri arasında, bugün saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Lefkoşa'da sakin Enejan Jorayeva (K-25), yönetimindeki EA 751 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı.
Yoldan çıkan araç önce takla attı ardından zeytin ağacına çarparak durabildi.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Enejan Jorayeva kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.