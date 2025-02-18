Feci Kaza Can Aldı

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada 32 yaşındaki yaya Buğra KILIÇ hayatını kaybetti.

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nun Çanakkale Göleti önlerinde, bugün saat 00.30 sıralarında, çift şeritli yolda sol şerit içerisinde yönetimindeki meçhul plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden kimliği meçhul sürücü, o esnada yol içerisinde yaya olarak bulunan Buğra KILIÇ (E-32)’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya Buğra KILIÇ, ileriye doğru savrularak yolun sol şeridi içerisine düştü. Akabinde gerisinden aynı güzergah üzerinde batı istikametine doğru sol şerit içerisinde yönetimindeki VJ 904 plakalı araç ile dikkatsizce seyreden Berkcan LİSANİ (E-28) de yol içerisinde yatmakta olan yaya Buğra KILIÇ’a çarptıktan sonra yolun solundan çıkarak durdu. Kaza sonucu yaya Buğra KILIÇ olay yerinde yaşamını yitirdi. Kimliği meçhul sürücü ise kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan plakası henüz tespit edilemeyen araç ile ayrıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında VJ 904 plakalı araç sürücüsü Berkcan LİSANİ tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.