Feci kaza: Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda!
18/06/2022
Girne-Alsancak Çevreyolu üzerinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan 29 yaşındaki Burak Kılıç yoğun bakımda tedavi görüyor.
Burak Kılıç yönetimindeki SD 892 plakalı motosiklet ile saat 03.00 sıralarında Karmi Kavşağı’nda bordür taşları çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet orta refüje de vurarak durabildi.
Kaza sonucu yaralanan Burak Kılıç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde yatırıldı. Polisin soruşturması sürüyor.