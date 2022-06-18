Feci kaza: Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda!

ads ads ads
18/06/2022

ads
ads
Feci kaza: Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda!

Girne-Alsancak Çevreyolu üzerinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan 29 yaşındaki Burak Kılıç yoğun bakımda tedavi görüyor.

Burak Kılıç yönetimindeki SD 892 plakalı motosiklet ile saat 03.00 sıralarında Karmi Kavşağı’nda bordür taşları çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet orta refüje de vurarak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan Burak Kılıç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde yatırıldı. Polisin soruşturması sürüyor.

 

18/06/2022 12:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Feci kaza: Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda!
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.