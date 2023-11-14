Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Girne-Tatlısu Anayolu'nda meydana gelen feci kazanın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Girne-Tatlısu Anayolu'nun 20-21 km'leri arasında, bugün, 15.00 sıralarında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

“Artem Dmitriev (E), yönetimindeki VD 695 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş ve o esnada Girne istikametine doğru seyreden Mahmut Yıldız (E-25) yönetimindeki HP 160 plakalı çift kabin aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan VD 695 plakalı araç sürücüsü Artem Dmitriev, HP 160 plakalı araç sürücüsü Mahmut Yıldız ve HP 160 plakalı araçtaki yolcular Numan Ali (E-25), Bilal Ahmed (E-26) ve Sawer Husen’in (E-30), tedavileri kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Soruşturma devam ediyor.”