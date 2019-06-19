Fed 2019 için faiz indirimi sinyali verdi!

ABD Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu. 17 Fed üyesinin 8'i 2019 yılı için bugünkünden daha düşük faiz öngörüsünde bulundu. Kararın açıklamasından sonra Türk lirasının da aralarında bulunduğu gelişen ülke paraları hızla değer kazanmaya başladı.

Fed 2019 yılı için faiz indirimi sinyali verdi. 17 Fed üyesinin 8'i 2019 için daha düşük faiz öngörüsünde bulundu.

Federal fonlama oranında değişikliğe gitmeyen banka, yüzde 2.25 – 2.50 aralığında bıraktı. Belirsizliklerin arttığına dikkat çekildi.

Fed'in karar metninde gelecek bilgilerin yakından izlendiği ve uygun şekilde hareket edileceği ifade edildi.

Kararın açıklamasının ardından Türk lirasının da aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülke paraları hızla değer kazanmaya başladı.

Dolar/TL, Fed kararının ardından 5.8222'den 5.80 altına indi ve 5.7960'a geldi. TL de dahil olmak üzere tüm gelişen ülke paraları dolar karşısında değer kazandı. 2 yıllık ABD tahvil faizi 1.88'den 1.81'e inerken Fed belirsizliklerin arttığını belirtti.