Fed Başkanı konuştu, dolar düşüşe geçti

Fed Başkanı Jerome Powell, piyasa için en iyi yolun faiz oranını kademeli yükseltmek olduğunu söyledi. Bu açıklamayla dolar TL karşısında düşüşünü hızlandırdı, borsa yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu’nun Bankacılık Komitesi’nde düzenlenen oturumuna katılarak, senatörlere ülke ekonomisine ve para politikasına ilişkin sunum yaptı.

Ülke ekonomisinin şubat ayında yaptığı bir önceki sunumdan bu yana güçlenmeye devam ettiğini kaydeden Powell, iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğünü ve enflasyonun yükseldiğini vurguladı.

Powell, öte yandan, ekonominin sık sık beklentilerden daha iyi ya da kötü performans gösterdiğini vurgularken, ticaret politikasına yönelik güncel gelişmelerin nihai sonuçları ve maliye politikasındaki son değişikliklerin ekonomik etkilerini önceden tahmin etmenin zor olduğunu dile getirdi.

Soruların son dönemde yaşanan ticaret gerilimleri ve yükselen tarifelere yoğunlaştığı oturumda, Powell’ın Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki siyasi tartışmaların bir parçası olmamak adına özel çaba sarfetmesi gözlerden kaçmadı.

Powell, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret alanında attığı spesifik adımlar hakkında yorum yapamayacağını belirtmesine karşın serbest ticareti destekleyen açıklamalarda bulunmaktan çekinmedi.

Art arda gelen sorular üzerine tarifelerin karşılıklı yükseltilmesinin hem ABD hem ticaret partnerlerinin ekonomileri için olumsuz sonuçları olacağını belirten Powell, “Prensip olarak serbest ticaret iyidir. Ülkelerin ticaret bariyerleri olmasını istemeyiz.” diye konuştu.

Powell, Trump yönetiminin, attığı adımlarla daha düşük tarifelere ulaşmaya çabaladığına yönelik açıklamalara atıfta bulunurken, şunları kaydetti:

“Sonuçların ne olacağını bilmek çok zor. Eğer süreç herkes için daha düşük tarifelerle sonuçlanırsa, bu ekonomi için iyi olur. Eğer geniş kapsamlı ürün ve hizmetlere yönelik daha yüksek tarifelerle sonuçlanırsa, o zaman hem bizim hem diğer ekonomiler için kötü olur.”

Amerikan iş dünyasında Washington yönetiminin uygulamaya koyduğu tarifelere ve diğer ülkelerin misillemelerine yönelik endişelerin yükseldiğini vurgulayan Powell, karşılıklı tarifelerin, ücretleri ve iş gücü piyasasını olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

Powell, ayrıca, “Genel olarak, ticarete açık kalan, tarifeler dahil olmak üzere ticaret bariyerlerini yükseltmeyen ülkeler daha hızlı büyümeye ve verimlilik artışına sahip olurlar” değerlendirmesi, yönetimin korumacı ticaret politikalarına karşı üstü kapalı eleştiri olarak yorumlandı.

Fed Başkanı Powell, senatörlerin Amerikalı çalışanların ücretlerinin uzun süredir kayda değer seviyede artmamasına yönelik sorular üzerine düşük verimlilik artışına işaret etti.

Verimlilik artışının son 10 yıldır oldukça zayıf kaldığını vurgulayan Powell, “Uzun vadede sürdürülebilir ücret artışına ulaşmanın tek yolu verimlilik artışıdır.” dedi.Bu açıklamaların ardından dolar lira karşısında yüzde 1’e varan büyük düşüşle 4,80’in altına geriledi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 91.629,55 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

(AA)