Fed Başkanı Powell, faiz indirimi için acele edilmeyeceğinin sinyalini verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamanın muhtemelen uygun olacağını ancak ekonomik görünümün belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru devam eden ilerlemenin garanti olmadığını ifade etti.

Fed, Jerome Powell'ın bugün ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Powell, Fed'in Amerikan halkı için maksimum istihdamı ve fiyat istikrarını sağlama konusunda geçen yıl önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

Enflasyonun, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalsa da, önemli ölçüde azaldığını ve enflasyondaki yavaşlamanın, işsizlikte önemli bir artış olmadan gerçekleştiğini vurgulayan Powell, "İş gücü piyasasındaki sıkılık yumuşadıkça ve enflasyondaki ilerleme devam ettikçe, istihdam ve enflasyon hedeflerimize ulaşma konusundaki riskler daha iyi bir dengeye doğru ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, buna rağmen FOMC'nin enflasyon riskleri konusunda son derece dikkatli olmaya devam ettiğine vurgu yaparak, Komitenin yüksek enflasyonun, özellikle gıda, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaç maddelerinin yüksek maliyetlerini karşılayamayanlar için ciddi zorluklar yarattığının farkında olduğunu kaydetti.

- Enflasyonu hedefe düşürme konusundaki kararlılıklarını vurguladı

Komitenin enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olduğunu dile getiren Powell, fiyat istikrarının yeniden tesis edilmesinin güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilir olması için gerekli olduğunu aktardı.

Powell, ekonomik faaliyetin geçen yıl güçlü bir hızla büyüdüğüne değinerek, 2023 yılının tamamı için gayrisafi yurt içi hasılanın, güçlü tüketici talebi ve iyileşen arz koşullarının desteğiyle yüzde 3,1 arttığını anımsattı.

Konut sektöründeki faaliyetlerin geçen yıl büyük ölçüde yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle zayıfladığını dile getiren Powell, yüksek faiz oranlarının ticari sabit yatırımlar üzerinde de baskı yarattığından bahsetti.

- "İş gücü piyasası nispeten sıkı kalmaya devam ediyor"

Powell, iş gücü piyasasının nispeten sıkı kalmayı sürdürdüğünü ancak arz ve talep koşullarının daha iyi dengelenmeye devam ettiğini, geçen yılın ortasından bu yana istihdamın aylık ortalama 239 bin arttığını ve işsizlik oranının yüzde 3,7 ile tarihi düşük seviyelere yakın kaldığını kaydetti.

İş gücü talebinin hala mevcut işçi arzını aştığına değinen Powell, geçen iki yıldaki güçlü işgücü piyasasının, aynı zamanda demografik gruplar arasında istihdam ve kazançlar açısından uzun süredir devam eden eşitsizliklerin azaltılmasına da yardımcı olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl enflasyonun "önemli ölçüde" azaldığını vurgulayan Powell, kişisel tüketim harcamaları fiyatlarının ocakta yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını, çekirdek fiyatların da yüzde 2,8 yükseldiğini belirterek, bunun 2022'ye göre hem mal hem de hizmet fiyatlarında yaygın olan dikkate değer bir yavaşlama olduğunu ifade etti.

- "Yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil"

Para politikası duruşunu 2022 başından bu yana önemli ölçüde sıkılaştırdıklarını belirten Powell, FOMC'nin geçen yıl temmuz ayındaki toplantısından bu yana federal fon oranı hedefini yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttuklarını kaydetti.

Powell, bankanın bilançosunu da hızlı ve öngörülebilir bir şekilde küçültmeye devam ettiklerini aktararak, para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Sıkılaşma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna inandıklarını yineleyen Powell, "Ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil." değerlendirmesinde bulundu.

- Enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla güven duyulana kadar faiz indirimi öngörülmüyor

Politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabileceğine dikkati çeken Powell, bunun sonucunda enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için daha da sıkı politikaların gerekebileceği uyarısında bulundu.

Powell, politika kısıtlamalarının çok geç veya çok az gevşetilmesinin de ekonomik aktiviteyi ve istihdamı gereğinden fazla zayıflatabileceğini söyledi.

Politika faizine ilişkin herhangi bir düzenlemeyi değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceklerini belirten Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini yineledi.