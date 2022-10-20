Fed: Ekonomik görünüm kötüleşiyor

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından dün yayımlanan Bej Kitap raporu, ekonomik faaliyetlerin son haftalarda ılımlı derecede büyüse de, bazı bölgelerde yatay seyrettiğini, bir kısmında ise gerilediğini ve şirketlerin ekonomik görünüme dair olumsuz görüşlerinin kuvvetlendiğini gösterdi.

Fed tarafından ülkeyi oluşturan 12 bölgede 7 Ekim’e kadar yapılan anketlerin bir araya getirildiği rapor, enflasyon kaynaklı baskıların biraz hafiflediğini ve hafiflemeye devam etmesinin beklendiğini gösterdi.

FİYAT BASKILARI KISMEN HAFİFLEDİ

Şirketler, fiyat baskılarının yüksek kaldığını kaydetse de bazı bölgelerde baskıların hafiflediğini ve istihdam koşulların hafif de olsa düzeldiğini ifade ettiler.

Ekonomik aktivitenin düştüğünü belirten bölgelerdeki şirketler ise zayıf talebin yüksek faiz oranlarına, enflasyona ve arz kesintilerine bağlı olduğunu belirtti.

Fed ayrıca, “Emtia, yakıt ve navlun maliyetlerinde bazı düşüşler kaydedilmesine rağmen çeşitli sektörlerdeki önemli girdi fiyatlarında artışlar rapor edildi” dedi.

KONUT TALEBİ ZAYIFLADI

Bej Kitap, yükselen konut kredisi faizleri ve artan ev fiyatlarının satışları daha da zayıflattığını ve çoğu bölgedeki bankacıların kısmen konut amaçlı gayrimenkul kredilerinin azalması nedeniyle kredi hacimlerinde düşüş bildirdiğini belirtti.

Son veriler enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefinin üç kat üzerinde seyretmeye devam ettiğini gösterirken, raporun ardından merkez bankasının 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek toplantısında art arda dördüncü kez 75 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gideceği beklentilerinde belirgin bir değişiklik olmayacağı düşünülüyor.

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20/10/2022 09:20