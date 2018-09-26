Fed faiz kararını açıkladı!

Fed para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesini karar metninden çıkardı.

Toplantının karar metninde, FOMC'nin 8 üyesinin politika faizini 25 baz puan arttırarak yüzde 2,00-2,25 aralığına çıkarma kararını kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi.

Fed, kademeli faiz artırımlarına devam edileceğini bildirdi. Buna göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor.

1 Ağustos’ta gerçekleşen Fed toplantısında faizler yüzde 1.75-2.00 bandında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası'nın bu yılki 3. faiz artışını yaparak faiz oranlarını %2-2.25 aralığına yükseltmesi önceden bekleniyordu.

DOLARIN TEPKİSİ

Dolar/TL, Fed kararı sonrası 6,097 seviyesinden 6,056'ya geriledi.

Dolar/TL 6.06-6.07 aralığında işlem görüyo