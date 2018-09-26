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Fed faiz kararını açıkladı!

Fed'in Washington'daki merkezinde yapılan iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sona erdi

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26/09/2018

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesini karar metninden çıkardı.

 

Toplantının karar metninde, FOMC'nin 8 üyesinin politika faizini 25 baz puan arttırarak yüzde 2,00-2,25 aralığına çıkarma kararını kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi.

 

Fed, kademeli faiz artırımlarına devam edileceğini bildirdi. Buna göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor.

 

1 Ağustos’ta gerçekleşen Fed toplantısında faizler yüzde 1.75-2.00 bandında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası'nın bu yılki 3. faiz artışını yaparak faiz oranlarını %2-2.25 aralığına yükseltmesi önceden bekleniyordu.

 

 

DOLARIN TEPKİSİ

 

Dolar/TL, Fed kararı sonrası 6,097 seviyesinden 6,056'ya geriledi.

 

Dolar/TL 6.06-6.07 aralığında işlem görüyo

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TAGS: Fed faiz kararını açıkladı!, haber, kıbrıs,
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