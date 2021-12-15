Fed faiz kararını açıkladı
15/12/2021
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'in medyan tahmini 2022'de 3 faiz artışı, 2023'te 3 faiz artışı oldu. Fed Başkanı Powell'ın birazdan açıklama yapması bekleniyor.
Fed piyasanın beklentilerini doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Noktasal grafikten 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı.
Fed hazine kağıtları alımlarını aylık 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltacak.
Fed, ABD ekonomisi 2021 büyüme tahminini yüzde 3,8'den yüzde 4'e yükseltti.