Fed faiz kararını açıkladı

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15/12/2021

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Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'in medyan tahmini 2022'de 3 faiz artışı, 2023'te 3 faiz artışı oldu.   Fed Başkanı Powell'ın birazdan açıklama yapması bekleniyor.

Fed piyasanın beklentilerini doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Noktasal grafikten 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı.

Fed hazine kağıtları alımlarını aylık 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltacak. 

Fed, ABD ekonomisi 2021 büyüme tahminini yüzde 3,8'den yüzde 4'e yükseltti.

15/12/2021 21:09
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TAGS: Fed, faiz kararı, ekonomi
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