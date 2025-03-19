Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, para politikası kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi.

Christopher Waller'ın politika faizinin sabit tutulmasını desteklediği ancak menkul kıymet varlıklarındaki mevcut azaltma hızının sürdürülmesini tercih ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Faiz indirimlerine ocak ayında ara vermişti

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak şubatta yıllık bazda yüzde 2,8 olarak kaydedilmişti.

Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 3,9 olarak korundu

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için geçen yıl aralıkta öngördüğü yüzde 3,9'da sabit tuttu.

Buna göre Fed, federal fon oranına ilişkin 2026 ve 2027 tahmini ile uzun dönem ortalama faiz beklentisini sırasıyla yüzde 3,4, yüzde 3,1 ve yüzde 3'te bıraktı.

Söz konusu tahminler Fed'in 2025'te 2 faiz indirimi öngörmeye devam ettiğinin sinyalini verdi.

Büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye, gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 1,8'e ve 2027 için yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e düşürüldü. İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl, gelecek yıl ve 2027 için yüzde 4,3 olarak korundu.