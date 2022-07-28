Fed kararı kripto paraya can suyu oldu

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Beklentilere uygun gelen kararın ardından Powell’ın konuşmasındaki ılımlı mesajlar piyasaların resesyon endişesini azalttı. Kararı izleyen Bitcoin'in yüzde 10'luk yükselişiyle kripto paralar en çok kazanç getirenler arasındaki yerini aldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkez bankası Federal Reserve (Fed) faiz kararını beklendiği gibi 75 baz puan artırım şeklinde aldı. ABD’de politika faizi 2,25-2,50 aralığına yükseltildi. Kararın açıklanmasıyla birlikte metindeki ifadeler ve akabinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmaları piyasaları hareketlendirdi. Kripto paralarda sıçrama görüldü.

KRİPTO RAHAT BİR NEFES ALDI

Karar kripto paraları en çok kazanç getirenler arasına çıkardı. Bitcoin yüzde 10’luk bir artışla günler sonra yeniden 23.000 dolar üzerine çıkarken Ethereum kapanış öncesinde 1670 dolar üzerine kadar tırmandı.

Powell'ın konuşmasıyla Wall Street’teki olumlu hava S&P 500 endeksinde yüzde 2,62 ve Nasdaq 100’de de yüzde 4,26 artışı getirdi.

EMTİANIN ÜSTÜNDEKİ BASKI KALKTI

Dolar ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşler başta emtia olmak üzere diğer piyasalar üzerindeki baskının azaldığını gösterdi. ABD 10 yıllıkların getirisi yüzde 2,78’den kapandı. Altın piyasasında sınırlı yükselişler görüldü, ons altın karar ile 1.721 dolardan 1.734 dolara kadar fırladı.

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28/07/2022 10:10