FED Kararı Sonrası Dövizde Günün İlk Rakamları

Bankalararası piyasada dolar 4,67, euro 5,50, Sterlin ise 6,25 civarında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararının ardından dolar/TL 4,67'nin üzerinde seyrediyor.



Fed faizi 25 baz puan artırdı. Fed politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltti.



Fed, yılın geri kalanında iki kere daha faiz artırılacağına, yani daha hızlı sıkılaşmaya işaret etti.



Euro/TL ise 5,50'nin üzerinde hareket ediyor. Sterlin/TL ise güne 6,25 - 6,26 civarında başladı.



Piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararını takip edecek. ECB'nin sonuçları öğleden sonra açıklanacak olan toplantıda 2.55 trilyon euroluk tahvil alım programının ne zaman sona ereceği konusunu ele alacakları düşünülüyor.